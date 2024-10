Rifiuti: sensibilizzazione e controlli

Obiettivo: dare una spinta verso l'alto alla raccolta differenziata sul territorio. Il Comune di Cornaredo cerca di sensibilizzare i suoi concittadini alla separazione sempre più corretta dei rifiuti attraverso due modalità.

Obiettivo: dare una spinta verso l'alto alla raccolta differenziata sul territorio. Il Comune di Cornaredo cerca di sensibilizzare i suoi concittadini alla separazione sempre più corretta dei rifiuti attraverso due modalità. La prima è una campagna di sensibilizzazione generale, la seconda è una campagna di controllo che sarà effettuata congiuntamente con Aemme. "Effettuare la differenziazione dei rifiuti è un segno di civiltà - spiega il comune in una nota- di impegno, rispetto delle regole mentre, al contrario, conferirli con incuria crea un danno all'intera comunità sia dal punto di vista ambientale che economico, nell'ultimo anno Aemme Linea Ambiente ha spesso rilevato importanti e ripetute violazioni delle prescrizioni relative alle modalità di corretto conferimento dei rifiuti". Per diversi cittadini che hanno capito a dovere il meccanismo, quindi, ve ne sono altri ancora non avvezzi a un corretto smaltimento. Il risultato è che "nella frazione della plastica e lattina è troppo alta la percentuale di frazione estranea come umido e carta o materiale plastico che non rientra tra quelli differenziabili con la plastica". Occorre insomma, specifica il comune, invertire l'andazzo. E, invitando tutti i cittadini a "un maggiore impegno nella differenziazione dei rifiuti", il Comune finisce con il ricordare orari e modalità della raccolta sul proprio sito.

