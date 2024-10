'Uno Stradivari per la gente': suoni nelle fabbriche

Quando la musica entra nelle fabbriche. Note che racchiudono storia ed emozioni. Suoni che conquistano gli spettatori, regalando atmosfere davvero magiche e speciali.

Suoni che conquistano gli spettatori, regalando atmosfere davvero magiche e speciali.

È “uno Stradivari per la Gente”, promosso da Fondazione Comunitaria Ticino Olona, con il nostro Comune e Fondazione per Leggere. Saranno, allora, “Le Quattro Stagioni Portene” di Astor Piazzolla, il 5 ottobre ad essere le indiscusse protagoniste presso la C.M.G. Costruzioni Meccaniche Giani, in via Padre Damiano Noé 17 a Castano. Un suggestivo concerto, che vedrà esibirsi, con un Omobono Stradivari 1730, Lorenzo Meraviglia (violino solista), Mauro Ivano Benaglia (piano e Concertmaster) e un gruppo d’archi dell’Accademia Concertante d’Archi di Milano. Un viaggio, insomma, dal sound argentino, appunto negli inaspettati spazi di una fabbrica, ricordando Antonio Vivaldi.

