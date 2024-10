Don Chino Pezzoli torna a Canegrate

A Canegrate era già stato tempo fa per illustrare l'attività della sua Comunità di Promozione umana a beneficio del recupero dei tossicodipendenti.

A Canegrate era già stato tempo fa per illustrare l'attività della sua Comunità di Promozione umana a beneficio del recupero dei tossicodipendenti. Don Chino Pezzoli, sacerdote nativo di Leffe nella Bergamasca fondatore della Comunità negli anni Ottanta, sarà ancora ospite della comunità cittadina. Don Chino celebrerà la Santa Messa delle 10 al termine della quale saranno disponibili in un banco vendita prodotti alimentari prodotti dalle cascine in cui lavorano alcuni ex tossicodipendenti. Don Chino è anche autore di diverse pubblicazioni sul tema della droga e sull'esperienza della sua Comunità.

