Interventi nelle scuole

Alcuni sono già stati svolti, altri lo saranno prossimamente. Il Comune di Bareggio conferma la sua attenzione alle scuole con una serie di altri interventi. "Nel 2023-24- spiega in una nota il sindaco Linda Colombo - sono stati spesi 95.700 Euro per manutenzione ordinaria in tutti e cinque i plessi". Adesso si apre la pagina della manutenzione ordinaria con lo stanziamento di altri 40 mila euro. La scuola secondaria di San Martino sarà interessata da alcuni interventi di irrobustimento a beneficio di studenti e operatori scolastici per 185 mila Euro che serviranno per la sostituzione dei serramenti. Per quanto concerne la riqualificazione del plesso delle secondarie, l'amministrazione comunale ha bussato alla porta della Regione per cercare di portare a casa alcuni finanziamenti. Altri 150 mila euro, già inseriti nel piano delle opere pubbliche, ricorda ancora la prima cittadina bareggese, saranno convogliati nel rifacimento della tettoia delle scuole Munari. Oggetto di riqualificazione saranno anche le colonne dei servizi igienici della Rodari. "I fondi spesi e quelli previsti per le scuole- chiosa l'assessore ai lavori pubblici Rafaella Gambadoro - sono tanti e altri ne saranno investiti in quest'anno, poi ci sono le calamità atmosferiche che ovviamente non si possono prevedere, ma finora siamo sempre intervenuti nella maniera più rapida possibile, i ragazzi non hanno mai perso un giorno di scuola e le lezioni si sono svolte regolarmente, siamo in costante contatto attraverso i nostri uffici con la dirigente scolastica con la quale ci coordiniamo".

