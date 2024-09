Bimbi della Materna al campo

Alla scoperta Centro Sportivo “Annibale Sacchi” di Castano Primo. I piccoli alunni dell’ultimo anno della Scuola Materna Ente Morale, infatti, hanno visitato il campo.

Alla scoperta Centro Sportivo “Annibale Sacchi” di Castano Primo. I piccoli alunni dell’ultimo anno della Scuola Materna Ente Morale, infatti, hanno visitato il campo, incontrando alcuni referenti del G.S. Castanese e di Olimpica Castano. L’occasione per cimentarsi e provare in prima persona le varie discipline promosse dalle due società sportive di Castano. Un momento di gioco, condivisione e coinvolgimento per i bimbi. “Perché lo sport è fondamentale nella crescita e nella formazione delle cosiddette future generazioni – commenta il sindaco Roberto Colombo – Come Amministrazione comunale saremo sempre al loro fianco, per promuovere e appoggiare simili appuntamenti e, allo stesso tempo, valorizzare le nostre scuole e le nostre realtà sportive”.

