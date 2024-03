'Torno': campioni di basket

L'istituto superiore 'Torno' di Castano 'in cattedra' anche in ambito sportivo. E', infatti, finale nel torneo studentesco di basket 3 contro 3.

L'istituto superiore 'Torno' di Castano 'in cattedra' anche in ambito sportivo. E', infatti, finale nel torneo studentesco di basket 3 contro 3. Un percorso cominciato ad inizio anno, che ha visto imbatuta la squadra della scuola di piazzale Don Milani, fino alle qualificazioni provinciali di martedì 12 marzo, dove si è nuovamente distinta battendo di misura tutte le avversarie. "I nostri ragazzi hanno così intascato il pass per le “final eight” e sono tornati sul parquet del Forum lunedì 18 marzo, incrociando le altre 7 finaliste con la formula del “girone all’italiana” e qualificandosi alla finale 3/4 posto andata in scena nel pomeriggio, cedendo di un solo punto a fil di sirena e con la consapevolezza delle proprie capacità, essendo l’unica compagine ad aver battuto la vincitrice del torneo nelle partite del mattino - scrivono - I complimenti ai nostri 5 atleti Filippo Cappato, Matteo Cavalleri, Matteo Fumagalli (leva 2007 – 3A ls), Lorenzo Frontini (leva 2008 – 2B ls) e Gabriele Mech (leva 2009 – 1F afm) per l’impresa raggiunta. E grazie alla dirigenza dell’Istituto ed alle professoresse di educazione fisica che hanno reso possibile la partecipazione al torneo; infine, un encomio speciale a Basket Mastini, che ha fornito ben 4 dei 5 atleti, dimostrando ancora una volta di essere scuola e punto di riferimento per il basket giovanile di eccellenza del territorio".

