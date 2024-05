Pomeriggio… a tutto sport per i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell'ICS "G.Falcone e P.Borsellino" di Castano. Sabato 18 maggio, infatti, al Centro Sportivo “A. Sacchi” ecco i “Giochi Sportivi”.

