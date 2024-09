Il Comune sui social

Il Comune di Inveruno avrà una sua pagina istituzionale sui social network: la proposta è partita dal gruppo di minoranza in Consiglio Comunale.

Il Comune di Inveruno avrà una sua pagina istituzionale sui social network: la proposta è partita dal gruppo di minoranza in Consiglio Comunale, con una mozione lanciata dalla consigliera Sara Fusè, e ha trovato subito accoglimento. “Troviamo giusto che il Comune di Inveruno abbia una sua pagina social, come già altri Comuni della zona – commenta Fusè – Una pagina che rappresenti la totalità del paese e che informi in modo equo tutta la cittadinanza. In questo momento, infatti, la maggior parte delle informazioni sono veicolate sui profili privati o sulle pagine pubbliche del Sindaco Nicoletta Saveri e del Vicesindaco Sara Bettinelli, che però molti cittadini non seguono. Un altro punto della mozione è stata la richiesta di inserire l’indirizzo email della lista cui fa riferimento ciascun gruppo del Consiglio, per mostrare alla popolazione che noi ci siamo e con noi si può comunicare, siamo presenti e vogliamo partecipare attivamente, entro i limiti consentiti, all’amministrazione della cosa pubblica”. Celere la risposta da parte del Sindaco Nicoletta Saveri: “Questa pagina verrà creata a inizio del 2025, e non sarà di natura politica: per questo, verrà gestita da un soggetto terzo, super partes, individuato e scelto tramite regolare procedura. L’intenzione è di crearla sia su Facebook che su Instagram. Ad ogni modo, ricordiamo che sono già attive, come pagine digitali, il sito del Comune di Inveruno e il canale Telegram del Comune di Inveruno, costantemente aggiornate”.

