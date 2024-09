140 anni del Panperduto

140 anni fa a Somma Lombardo venivano inaugurati la Diga di Panperduto e il Canale Villoresi, opere idrauliche progettate dall’Ingegner Eugenio Villoresi che hanno cambiato la morfologia e il paesaggio dei territori tra Ticino e Adda.

140 anni fa a Somma Lombardo venivano inaugurati la Diga di Panperduto e il Canale Villoresi, opere idrauliche progettate dall’Ingegner Eugenio Villoresi che hanno cambiato la morfologia e il paesaggio dei territori tra Ticino e Adda e hanno costituito un punto di svolta fondamentale per l’economia agricola dell'alta pianura lombarda, trasformandola da un territorio arido in una pianura fertile e produttiva. Si tratta, per l'epoca e ancor oggi, di un’opera immensa, radicale, coraggiosa, frutto di una visione lucida e di un pensiero lungimirante: un investimento per le generazioni future. Concepito con l’obiettivo primario di irrigare a scorrimento la pianura asciutta a Nord di Milano, il Canale Villoresi ha portato benefici irrigui in tutta l’area del Basso Pavese, alimentando i fontanili e i colatori che oggi contraddistinguono l’ambiente naturale e il paesaggio della bassa pianura. Il Villoresi e i Navigli sono ora una realtà idrica unica, frutto di questa imponente opera.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!