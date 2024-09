Inaugurata la paritaria

La collaborazione tra l’Ente Morale e i Somaschi fa nascere una scuola primaria paritaria a Castano Primo.

Domenica 8 settembre, la comunità della Fondazione Istituto San Girolamo Emiliani di Corbetta ha festeggiato un traguardo importante con l'inaugurazione della nuova sede della scuola primaria paritaria Gianna Beretta Molla nella città di Castano Primo. L’avvio di questa nuova avventura è stato fortemente voluto dall’Ente Morale Scuola Materna di Castano Primo, i suoi amministratori hanno desiderato offrire al territorio una esperienza di scuola primaria paritaria che permettesse alle famiglie di proseguire il percorso proposto alla scuola dell’infanzia.

L'evento, ricco di emozione e partecipazione, ha visto la presenza di autorità, docenti, famiglie e di una figura particolarmente significativa: Gianna Emanuela Molla, figlia di Santa Gianna Beretta Molla.

Il Sindaco di Castano Primo, Roberto Colombo, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova realtà, sottolineando come la nuova scuola sia un investimento fondamentale per il futuro dei giovani cittadini. "Questa scuola – ha affermato il Sindaco – è di un livello superiore; ha un’offerta formativa di valore”.

Al momento emozionante del taglio del nastro è seguita la toccante testimonianza di Gianna Emanuela Molla, che ha condiviso con i presenti il vivo ricordo dei suoi genitori, le sue riflessioni, sottolineando l'importanza dell'educazione e del valore della famiglia. "Mio padre, nel 1993, tagliò il nastro della scuola primaria di Castellazzo – ha ricordato Gianna Emanuela – e oggi essere qui, a Castano Primo, per una nuova inaugurazione, mi riempie di gioia. E sono sicura che come la scuola di Corbetta, anche questa scuola farà tanto bene”.

L'inaugurazione della nuova sede della scuola primaria sembra proprio essere una storia che continua a scriversi; nata dal desiderio di qualche famiglia del territorio, la scuola rappresenta un passo avanti importante per i Somaschi e per Castano Primo, attenta alle esigenze dei suoi cittadini, investendo in servizi di qualità per i più giovani.

