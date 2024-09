La storia di Casorezzo si fa spettacolo. Domenica 15 settembre alle 17.30 nel cortile di villa Caccia Dominioni in via Busto Garolfo andrà in scena "Cinquant'anni di memorie".

La storia di Casorezzo si fa spettacolo. Domenica 15 settembre alle 17.30 nel cortile di villa Caccia Dominioni in via Busto Garolfo andrà in scena "Cinquant'anni di memorie". Le storie del conte Alberto Caccia Dominioni daranno alla Nuova Compagnia di Casorezzo con gli accompagnamenti musicali di Francesco Dordoni al violino e Angelica Bianchi alla chitarra l'occasione per raccontare vicende e curiosità relative al territorio casorezzese. Una "piccola grande storia", come la definiscono gli organizzatori dell'iniziativa, di un comune le cui origini risalgono addirittura all'epoca romana quando era conosciuto con vari nomi, Casobrecio, Caxorizio o Cosorezo e conobbe eccellenze come la Filanda Caccia- Dominioni in grado di fare lavoro nel 1912 a circa 150 operai su una realtà di circa 1800 abitanti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!