Via Turbighina: divieto di transito

Buche, asfalto sconnesso e circolazione in molti momenti della giornata davvero pericolosa. Via Turbighina: ecco, allora, il divieto di transito, ad eccezione di chi ha un’attività in quella zona, degli agricoltori che dovranno lavorare i propri terreni e dei residenti. A meno di possibili dietrofont o cambi “in corsa” , insomma, pronti via con questo initervento, che va detto per i prossimi mesi sarà in fase sperimentale, per fare poi le apposite e necessarie valutazioni in merito. Vietato, dunque, passare lungo tutta la strada, oggi sempre più frequentata e diventata un importante collegamento tra Castano, Nosate, Turbigo, Lonate Pozzolo e uno degli svincoli della Boffalora-Malpensa. E adesso? Beh… dopo le numerose e continue segnalazioni e anche richieste di risarcimento danni ai vari veicoli a causa delle evidenti criticità che si incontrano sul percorso, ecco appunto questa decisione. Una scelta che, inevitabilmente, ha acceso il dibattito e le discussioni tra i tanti fruitori dell’arteria viabilistica. Sono diversi ad essere concordi sul fatto che “qualcosa andavo fatto”, ma allo stesso tempo si auspicavano altre soluzioni, una su tutte la sistemazione e riqualificazione della via, con interventi concreti e duraturi e non semplicemente con lavori “a spot”, come fatto fino ad ora. Tant’è, però, così si è scelto (ossia isistuire appunto il divieto di transito) e se sarà il giusto rimedio, lo dirà il tempo!

