Madonna in Binda... per Marco

Torna la 'Festa della Madonna in Binda' a Nosate. Sabato 7 e domenica 8 settembre. Una 'due giorni' per ritrovarsi e stare insieme nel ricordo di Marco Pasquale.

Era una delle anime delle associazioni del paese. Un importante punto di riferimento quando c’era da organizzare e promuovere un evento. In quasi tutte le iniziative, alla fine, c’era la sua mano, un suo consiglio, il suo aiuto, perché tra Marco Pasquale e Nosate (la “sua” Nosate) c’era un legame forte, unico, indissolubile. E proprio a Marco (scomparso all’improvviso e prematuramente nel 2020) ecco che si è voluto dedicare la “due giorni” di festa (‘Fuori di Festa - La festa della Madonna in Binda’) di questo fine settimana. Si comincia sabato 7 settembre, dalle 19, con i Jolly Blue e la magia degli 883 (oltre al servizio bar e cucina), mentre domenica 8, nel pomeriggio, spazio allo sport con calcio per i bambini (Soccer Boys), torneo di basket (Basket Mastini), stage di danza, giochi, laboratori vari e torneo di burraco; e alla sera, di nuovo musica con le Missklang e i Lineout.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!