PalaGiolitti: nuovo look

Dalla pavimentazione alla revisione e sostituzione degli impianti illuminanti e degli aereotermi, per una struttura sempre più "a misura" dei singoli e della collettività. Nuovo look per il PalaGiolitti di Castano.

Dalla pavimentazione alla revisione e sostituzione degli impianti illuminanti e degli aereotermi, per una struttura sempre più "a misura" dei singoli e della collettività. Nuovo look per il PalaGiolitti di Castano. Quando la collaborazione con le associazioni porta a importanti progetti e risultati - dice il vicesindaco Daniele Rivolta - Grazie a Basket Mastini per l’ingente investimento e per l’importante lavoro che ogni giorno portano avanti. Grazie al presidente Crescenzo Fasano, al vice presidente Giovanni Pastori, al direttore tecnico Marcello Labanca, a Mauro Varini, a tutta la dirigenza e a chi collabora costantemente con la società".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!