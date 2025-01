Castanese: cambio in panchina

Castanese: si cambia. Alfio Garavaglia non è più l'allenatore della Prima Squadra, al suo posto Andrea De Bernardi, già allenatore in seconda.

Castanese: si cambia. Alfio Garavaglia non è più l'allenatore della Prima Squadra, al suo posto Andrea De Bernardi, già allenatore in seconda, che sarà supportato da Antonio Milizia, uomo di società e tecnico preparato. "La società ha deciso di interrompere il rapporto con il mister, concludendo un lungo percorso ricco di emozioni, risultati ma anche di momenti difficili. Dopo aver guidato la squadra alla promozione in serie D, lo scorso anno il ritorno di Garavaglia sulla panchina neroverde non ha replicato la fortuna del precedente ciclo concludendo la stagione con una retrocessione amara - scrive proprio la società sui suoi canali social - Il club e la squadra esprimono la loro gratitudine a a Garavaglia per l’impegno, la professionalità e la passione dimostrati in questi anni nel rappresentare i colori neroverdi. Per Alfio resta la stima e l’affetto che ha caratterizzato il rapporto in tutto questo tempo. A lui vanno i migliori auguri per il suo futuro professionale e personale". Una decisione, alla fine, arrivata vista la stagione di alti e bassi che la compagine di Castano sta vivendo. Un campionato certamente difficile quello che sta affrontando il gruppo, oggi nella parte bassa della classifica.

