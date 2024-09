Posta chiusa per lavori

Ci siamo... E allora "Pronti, partenza e via!". Perché come è ormai una vera e propria da diversi anni, agosto a Nosate vuol dire anche e soprattutto Fiaccolata.

Controllo, presenza e contrasto costante per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti. E così, proprio in questi ultimi giorni, la Polizia Locale di Castano ha scoperto e sanzionato cinque persone che avevano appunto gettato via spazzatura in strada o nelle immediate vicinanze.