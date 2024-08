Polizia Locate attiva durante le vacanze

Un mese di agosto intenso per il comando di Polizia Locale di Parabiago che ha concentrato l'attività di sorveglianza e controllo su abbandono di rifiuti e immigrazione clandestina.

Molto lavoro, ma anche molti obiettivi raggiunti. Non si può dire che, durante il mese di agosto e segnatamente nel periodo ferragostano, il lavoro per la Polizia Locale di Parabiago sia mancato. I vigili dell'avamposto coordinato dal comandante Angelo Imperatori Antonucci hanno concentrato la loro attività di sorveglianza e controllo su tre direttrici: la prima ha riguardato l'abbandono dei rifiuti, fenomeno sempre molto diffuso sul territorio e che ha portato alla denuncia per un caso avvenuto di recente. La denuncia è scattata anche per un cittadino che, dice il comune in una nota, "ha favorito la permanenza di un immigrato clandestino in un alllogio della cittadina". E , sempre per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, è stato individuato un caso di sfruttamento con "soggiorno illegale sul territorio dello Stato".

