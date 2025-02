“Prodotti di famiglia: le costellazioni familiari sistemiche”

Le due esperte hanno chiarito come, troppo spesso, le persone si sentano vittime delle dinamiche familiari e sociali, ritenendosi impotenti di fronte agli eventi.

Il titolo della lezione poteva trarre in inganno un occhio poco attento, ma non ha di certo dissuaso i numerosi iscritti dell’UATE Riale di Parabiago che, con vivo interesse, hanno partecipato all’incontro tenuto dalla dott.ssa Manuela Ascari e dalla dr. Michela Pirola.

Le due esperte, rispettivamente laureate in Pedagogia, Scienze e Tecniche Psicologiche e Counseling Gestaltico, provenienti da Modena e dalla zona del Magentino, hanno saputo catturare l’attenzione della platea sin dall’inizio. La presentazione del loro libro inedito, Prodotti di famiglia, ha rappresentato solo l’inizio di un pomeriggio stimolante e ricco di spunti di riflessione. I partecipanti, infatti, sono stati coinvolti attivamente, mettendo per iscritto le proprie esperienze, commentandole e interagendo con le relatrici attraverso numerose domande.

Il tema centrale della lezione ha riguardato le costellazioni familiari, un concetto che spesso viene frainteso. Le due esperte hanno chiarito come, troppo spesso, le persone si sentano vittime delle dinamiche familiari e sociali, ritenendosi impotenti di fronte agli eventi. Il messaggio chiave, invece, è stato di segno opposto: ciascuno, con il giusto supporto, può scegliere se accettare o cambiare le proprie dinamiche di vita. Non si tratta di offrire soluzioni preconfezionate, ma di fornire strumenti affinché ciascuno impari a “pescare” da sé, prendendo in mano il proprio destino.

Durante la presentazione, si è fatto riferimento anche a un’altra importante iniziativa, promossa dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini, volta a contrastare la ludopatia. A tale scopo, è stato attivato uno sportello di supporto presso Villa Corvini, operativo ogni giovedì dalle 16:00 alle 18:00, per offrire ascolto e aiuto a chi è alle prese con questa problematica.

