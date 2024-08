Magnago... nel medioevo

Indietro nel tempo, a tanti e tanti anni fa. Magnago è pronto a tornare nel medioevo. L'appuntamento (la seconda edizione), organizzato dalla Pro Loco, è domenica.

Indietro nel tempo, a tanti e tanti anni fa. Magnago è pronto a tornare nel medioevo. L'appuntamento (la seconda edizione), organizzato dalla Pro Loco, con il patrocinio e il contributo del Comune, è domenica 1 settembre, dalle 10 alle 19, al campo sportivo di via Montale. Per tutta la giornata, allora, assieme all'accampamento, ecco una serie di attività, esibizioni e momenti per grandi e piccoli. E la novità di quest'anno, poi, sarà il concorso di Cosplay a tema medioevo-fantasy, con iscrizione gratuita e premi ai primi tre classificati. Ma non è finita qui, perché ecco anche la grigliata nel medioevo, oltre all'area food e agli spettacoli di falconieri e cavalieri.

