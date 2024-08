Skatepark: la giunta approva il progetto

La giunta comunale di Legnano ha approvato il progetto esecutivo dello skatepark all’interno del Campo dell’Amicizia. L’opera, il cui quadro economico vale 170 mila euro, è interamente finanziata con risorse di bilancio.

Dichiara l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi: "Teniamo fede a un impegno preso tempo fa con gli appassionati di skateboard che, per anni, hanno utilizzato la precedente struttura che, per motivi di sicurezza, è stata demolita. Con questo impianto, che si aggiunge a quello che abbiamo riqualificato all’interno del Parco Castello, valorizziamo ulteriormente il complesso del Parco dell’Amicizia che, negli ultimi anni, ha visto il rifacimento dei due campi utilizzati per rugby e calcio, delle tribune e degli spogliatoi. Un luogo collocato geograficamente nella periferia della nostra città consoliderà con il nuovo skatepark la sua centralità e attrattività per la pratica sportiva e la socializzazione, specie nei confronti di quei giovani che fruivano della pista e che ci hanno richiesto un nuovo impianto. Da sottolineare che la scelta del modello di pista è stata oggetto di confronto fra l’amministrazione, attraverso Giacomo Pigni, il consigliere incaricato ai Parchi e giardini pubblici, e gli skater perché siamo convinti dell’importanza di ascoltare esigenze e indicazioni di quelli che saranno i fruitori dello skate park per progettarlo nel migliore dei modi".

Lo skatepark sarà realizzato nello stesso spazio occupato dalla prima pista, ora un rettangolo di cemento di 20 x 37 metri, e non intaccherà la superficie verde del parco. La tipologia per l’impianto scelta, sentiti gli skater, è a “bowl”, ossia una grande vasca a “serpente” con raggi di curvatura e inclinazioni differenti, completa di cambi di direzione ed elementi per effettuare acrobazie come il “vulcano” a centro pista. Nella realizzazione dell’impianto una particolare attenzione sarà riservata al sistema di raccolta delle acque piovane e di immissione in falda in modo da mantenere e migliorare le caratteristiche di invarianza idraulica del luogo.

