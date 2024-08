SOI: più di 500 atleti

Grandi soddisfazioni alla SOI, Società sportiva punto di riferimento dell’Alto Milanese con più di 500 iscritti quest’anno nei settori basket, volley e atletica.

Una stagione che volge al termine ma che, soprattutto per l’atletica con gare ancora in corso, sta dando grandi soddisfazioni alla SOI Inveruno, Società sportiva punto di riferimento dell’Alto Milanese con più di 500 iscritti quest’anno nei settori basket, volley e atletica, appunto.

Partendo proprio, in rigoroso ordine alfabetico, dalla regina delle discipline sportive, durante la stagione questo settore, grazie anche all’innesto di nuovi allenatori giovani e preparati, ha regalato una serie di record sociali, una grande crescita di iscritti, una serie di personal best, un evento come “SOI Sprint” organizzato direttamente e, ciliegina sulla torta, due tempi “minimi” che hanno consentito la partecipazione di due atleti allievi SOI ai Campionati Italiani di Molfetta (Ba). Senza dimenticare poi il sesto posto agli assoluti nazionali di un suo ex allievo, Stefano Marmonti, cresciuto nel Vivaio SOI e oggi in forza alla Libertas Unicusano Livorno, che sarà protagonista anche ai Campionati Italiani di categoria con un’altra ex atleta SOI, la meserese Arianna Oldani. Davvero non male per un settore che dalla prossima stagione si arricchirà di nuove figure professionali, tra cui un’allenatrice proprio per sviluppare nello specifico la pesistica e i lanci.

Per quanto riguarda il settore basket SOI, grande soddisfazione per la Prima Squadra che ha ottenuto la promozione in Divisione Regionale 3, dopo solo un anno di purgatorio, trascinando di conseguenza tutto il movimento. I cestisti SOI 2005/6 sono usciti sconfitti solo in finale nel campionato Silver Uisp e ci sono stati importanti miglioramenti anche per i gruppi più giovani come l’Under 15 e le nostre due Under 13 che hanno infatti ben figurato nei rispettivi campionati. L’Under 15 invece è uscita solo ai quarti di finale nel campionato Uisp Gold, dopo la semifinale dello scorso anno. Le due Under 13, alla loro prima esperienza nel basket vero, hanno anche loro ottenuto ottimi risultati. Un anno quindi di grande crescita sia per quanto riguarda i risultati, sia per l’aumento delle iscrizioni, soprattutto a livello di minibasket.

Stagione positiva anche per il volley SOI che ha raggiunto, come per gli altri due settori, il record di tesserati, soprattutto tra i più piccoli del settore giovanile. A livello di risultati va sottolineato l’ottimo secondo posto della Prima Divisione Femminile nel proprio girone che gli è valso l’accesso ai Play-Off per la serie D, sogno infranto solo in finale. Da evidenziare la conferma della Seconda Divisione che da neo promossa ha concluso il campionato in quarta posizione. I responsabili del settore sono già attivi nella programmazione per la prossima stagione con l'obiettivo principale di focalizzarsi sulla crescita delle giovanili, implementando sia lo staff tecnico, sia la proposta formativa, senza dimenticare d’altro canto l’ambizioso traguardo della serie D, a cui punterà ancora la Prima Squadra.

“Siamo molto soddisfatti di questa stagione che ha visto una crescita in termini di numeri e di risultati, il tutto sicuramente frutto della programmazione e del lavoro di questi anni – afferma Luca Crespi, Presidente SOI Inveruno. Guardiamo al futuro con ottimismo, la percezione è quella di essere ormai diventati un punto di riferimento importante per quanto riguarda l’offerta sportiva dell’Alto Milanese e intendiamo crescere ancora nei numeri e nei risultati, senza snaturare la nostra storia e rispettando sempre i nostri valori. Stiamo cercando di ampliare la nostra offerta con un team di allenatori giovani e capaci oltre che con nuove attrezzature e impianti che possano ospitarci. In questo senso non vediamo l’ora di provare le moderne palestre del nuovo polo scolastico che potranno aiutarci in questo senso”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!