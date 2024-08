Quali funghi sono buoni?

A chi voglia far controllare i funghi che ha trovato in qualche escursione boschiva il comune di Bareggio offre una preziosa opportunità.

Raccoglierli è una passione diffusa. Il passo successivo è però accertarsi che siano effettivamente commestibili. A chi voglia far controllare i funghi che ha trovato in qualche escursione boschiva il comune di Bareggio offre una preziosa opportunità. L'amministrazione comunale ha infatti aderito alle iniziative messe in pista dal Servizio di ispettorato micologico delle sedi di Milano Ovest dell'Ats. "Il servizio - spiega il sindaco Linda Colombo in una nota- servirà per effettuare una verifica dei funghi epigei raccolti da privati cittadini e i controlli saranno effettuati esclusivamente previo appuntamento telefonico".

