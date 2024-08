In Villa... a veder le stelle!

Sabato 24 agosto nello splendido scenario del parco di Villa Annoni si svolgerà 'Sotto un cielo stellato': cena, pernottamento e osservazione astronomica.

Una bellissima iniziativa che torna per la sua terza edizione. Sabato 24 agosto nello splendido scenario del parco di Villa Annoni si svolgerà 'Sotto un cielo stellato': cena, pernottamento e osservazione astronomica.

L'iniziativa avrà inizio alle ore 19.30 con la cena nel parco (prenotazione al numero 3392122098: antipasto, pasta fantasia dello chef, dolce, acqua e vino; 20 euro gli adulti e 10 euro i bambini).

Alle ore 22 inizierà l'osservazione del cielo con Luca Ghirotto, società astronomica GV Schiapparelli di Varese (ingresso libero, si consiglia di portare un telo).

A seguire, possibilità di pernottamento nel parco (per prenotazioni 0297263229).

"Anche quest'anno si potrà cenare, osservare le stelle e pernottare nello splendido parco di Villa Annoni, in locandina maggiori dettagli sulle modalità - commenta il sindaco Giovanni Cucchetti - In caso di maltempo l'evento si svolgerà in Sala Porticato. Ringrazio l'Assessore Togliardi, l'ufficio Cultura, le associazioni Il parco di Alessandro Annoni, le Guide culturali, l'Ecoistituto della Valle del Ticino e la Società Astronimica "Giovanni V. Schiaparelli" per aver organizzato l'iniziativa".

