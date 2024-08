Gli eventi in programma condividono l’obiettivo di promuovere l’aggregazione dei cittadini in un’atmosfera festosa e culturale e di sensibilizzare il pubblico su tematiche attuali, immergendosi nella bellezza dei paesaggi del fiume Po.

Cresce l’attesa per la 4ª edizione di SCORRE – IL FESTIVAL, che si terrà dal 31 agosto al 22 settembre nelle province di Parma, Ferrara e Reggio Emilia. La rassegna itinerante, attraverso musica live, mostre, presentazioni e convegni, valorizza la bellezza del paesaggio naturalistico e la cultura del territorio fluviale del Po.

Il festival inizierà il 31 agosto e l’1 settembre a SISSA TRECASALI (Parma) per poi proseguire il 5, il 6, il 7, l’8 settembre a BONDENO (Ferrara), il 13, il 14, il 15 settembre a BORETTO (Reggio Emilia), il 20 e il 21 settembre a MESOLA (Ferrara) e concludersi il 20, il 21 e i il 22 settembre a GORO (Ferrara).

Gli eventi in programma condividono l’obiettivo di promuovere l’aggregazione dei cittadini in un’atmosfera festosa e culturale e di sensibilizzare il pubblico su tematiche attuali, immergendosi nella bellezza dei paesaggi del fiume Po. Attraverso la valorizzazione del territorio fluviale e delle sue caratteristiche paesaggistiche naturali, il festival promuove una maggiore consapevolezza e considerazione delle risorse ambientali, incoraggiando il coinvolgimento dei cittadini nelle attività culturali, sociali e turistiche del territorio padano.

«Scorre è molto più di un festival; è un tributo vibrante alla nostra regione e alla sua ricca cultura - dichiara Roberto A. Meglioli, Presidente di P.E.R. Promoter Emilia-Romagna - Attraverso una serie di eventi che spaziano dai concerti di artisti di chiara fama alle cene musicali a bordo della motonave Stradivari, il festival celebra i paesaggi mozzafiato, le tradizioni secolari e la calorosa ospitalità della nostra gente. Ogni anno, Scorre trasforma il nostro territorio in un palcoscenico di scoperte e ispirazioni, offrendo conferenze ed esposizioni che affrontano temi cruciali come la sostenibilità e l’ambiente arricchendola di musica e spettacolo. È un'occasione per unire le persone, stimolare riflessioni profonde e vivere momenti di pura euforia condivisa. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a tutti per un'esperienza indimenticabile che arricchisce, diverte e celebra la nostra identità».

«Con l'adesione dei comuni di Mesola e Goro, continuano la crescita e l'arricchimento del 'Festival Scorre', giunto alla sua quarta edizione – afferma Mauro Felicori, Assessore Cultura e Paesaggio Regione Emilia-Romagna - Questo evento rappresenta un'importante occasione per valorizzare le tradizioni culturali e paesaggistiche della nostra pianura che si affaccia sul PO, offrendo un programma ricco di spettacoli, gastronomia, mostre d'arte e incontri musicali. È un appuntamento che unisce comunità e visitatori, celebrando l'arte, l'identità e la cultura del nostro territorio. Siamo molto contenti di assistere a questi sviluppi. In altri paesi, lungo altri grandi fiumi, dal Danubio al Reno, si attuano pianificazioni territoriali che ne fanno luoghi di straordinaria attrazione turistica. Anche il Po ha questa potenzialità, ancora per gran parte da esplorare, ma serve la collaborazione fra le istituzioni e fra queste e le realtà economiche e sociali».

SCORRE – IL FESTIVAL inizierà il 31 agosto al Circolo Nautico di Sissa Trecasali (Parma) in riva al Po con l’inaugurazione della mostra fotografica “A Po” di Riccardo Varini, curata dallo stesso autore (inizio evento ore 18.00 – ingresso gratuito). La serata continuerà presso l’area Lo Storione con “Musiche verdiane e da film”, il concerto dell’Orchestra Arturo Toscanini Next (inizio concerto ore 21.00 – ingresso gratuito con posti a sedere).

Il giorno seguente, 1 settembre, sempre presso Area Lo Storione ci sarà il concerto all’alba di Manuela Priori e Luca Di Luzio Duo (inizio concerto ore 6.45). Alle 18.00 invece, presso il Circolo Nautico, ci sarà la possibilità di visitare “A Po”, la mostra del fotografo Riccardo Varini.

Il festival si sposterà a Bondeno (Ferrara) per 4 giorni ricchi di eventi.

Il 5 settembre, alle ore 17.30, all’interno della Rocca Possente di Stellata, si terrà l’evento di inaugurazione di “Passeggiata nell’arte a Stellata”, una serie di mostre artistiche legate al fiume Po aperte fino all’8 settembre in concomitanza con gli eventi, tra cui: “Momenti sul grande fiume”, esposizione di fotografie scattate da Fabrizio Resca negli anni ’80 e la già citata “A Po” di Riccardo Varini. Alle ore 18.30, invece, presso il Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” di Stellata ci sarà l’inaugurazione di “Otello Ceccato e il sentimento del Po”, una mostra di opere realizzate dallo stesso autore durante la navigazione, percorrendo il Grande Fiume dalla sorgente al Delta, che si concluderà alle 19.00 con un aperitivo offerto dal Comune di Bondeno a tutti i presenti.

La serata proseguirà in Piazza Garibaldi dove, alle ore 19.00, ci sarà il Finger Food Festival (ingresso gratuito), occasione in cui si potranno degustare le eccellenze dei cibi di strada e dei birrifici artigianali, mentre, alle ore 21.00 ci sarà il concerto di Cristina D’Avena (biglietti disponibili su TicketOne oppure presso la Pinacoteca Civica di Bondeno).

Il giorno seguente, 6 settembre, nella Casa Museo “La Casa del Pittore – Archivio Carlo Tassi” si terrà alle ore 18.00 “Tra il fiume e la terra, interpretazioni del paessaggio nella pittura del ‘900”, un incontro con Chiara Visentin, studiosa del paesaggio e della Biblioteca Archivio Emilio Sereni all’Istituto Cervi al quale seguirà un aperitivo in giardino per tutti i presenti (ingresso libero su prenotazione scrivendo a info [at] carlotassi [dot] it oppure chiamando il 3465969483).

Sempre a Bondeno, il 6, il 7 e l’8, alle ore 18.00 presso Rocca Possente di Stellata si potrà visitare la mostra fotografica “A Po” di Riccardo Varini, mentre alle ore 19.00, a Piazza Garibaldi si terrà il Finger Food Festival (ingresso gratuito) dove si potranno degustare le eccellenze dei cibi di strada e dei birrifici artigianali da tutto il mondo. Alle ore 19.30, in via Antonio Gramsci 293/D, sarà possibile partecipare al plurisecolare appuntamento gastronomico con la Sagra dell’Anatra (ingresso su prenotazione chiamando il numero 3409743290).

La giornata del 6 settembre si concluderà alle 21.00 in Piazza Garibaldi con lo spettacolo comico di Duilio Pizzocchi e Andrea Vasumi (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso la Pinacoteca Civica “G. Cattabriga” – martedì e sabato 10.00 – 12.30).

Il 7 settembre alle ore 16.30, presso il Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” di Stellata i bambini e i ragazzi dagli 8 anni ai 14 anni potranno partecipare al laboratorio archeo-artistico “Dall’uovo al colore” in cui realizzare un’opera artistica ispirata al fiume Po tramite le tecniche più antiche e grazie all’uso di materiale naturali (ingresso gratuito su prenotazione scrivendo a museostellata [dot] gab [at] gmail [dot] com oppure chiamando il 3357279904), seguirà merenda offerta a tutti i partecipanti.

Alle ore 18.00, invece, in Piazza Curiel di Stellata si terrà “La memoria dell’acqua”, lo spettacolo teatrale itinerante dedicato al Grande Fiume, a cura dell’Officina Teatrale A_ctuator (ingresso libero). L’ultimo evento in programma è alle ore 20.00 in Piazza Garibaldi con la musica del gruppo España Circo Este (ingresso libero e gratuito).

Il programma della quarta giornata, 8 settembre, a Bondeno inizierà alle ore 6.45 nella splendida cornice della Rocca Possente di Stellata con il concerto all’alba “Accordi senza tempo”, eseguito dal quartetto d’archi composto da Luca Faraci (primo violino), Jacopo Ferri (secondo violino), Danny Vommaro (viola) e Andrea Carenza (violoncello); seguirà colazione offerta dal comune di Bondeno. Alle ore 12.30 in via Antonio Gramsci 293/D si potrà partecipare alla Sagra dell’Anatra, mentre, alle ore 15.30, presso la Rocca Possente di Stellata avrà luogo “Un Po di storia e di archeologia”, la seconda edizione del pomeriggio di studi sull’archeologia del territorio a cura del Gruppo Archeologico di Bondeno. Alle ore 21.00, invece, in Piazza Garibaldi Raf si esibirà in concerto (ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 0532899214).

Scorre il Festival proseguirà a Boretto (Reggio Emilia) per 3 giorni ricchi di attività e appuntamenti.

Il 13 settembre alle ore 18.00 alla Cattedrale ci sarà l’inaugurazione di “A Po”, la mostra fotografica di Riccardo Varini. Alle ore 20.00, invece, sulla Motonave Stradivari si terrà “Boogie Boogie”, la cena con musica e danza in navigazione sul Po (partenza ore 20.30 – rientro ore 23.30; ingresso a pagamento su prenotazione chiamando il 3355293930 oppure scrivendo a direzione [at] scorre [dot] it). La giornata si concluderà alle ore 21.00 sul Palco Cantieri Pirodraga con il concerto di Gio Evan e le performance del “Moksa Bar Tour” (ingresso a pagamento, biglietti disponibili su Ticketone).

Il giorno successivo, 14 settembre, alle ore 18.00, presso la Cattedrale si potrà visitare la mostra fotografica “A Po” di

Riccardo Varini. Sempre alle ore 18.00 sulla Motonave Stradivari si terrà “Gli eventi musicali dal vivo nell'era digitale: la rilevanza sociale, culturale ed economica dei concerti di musica dal vivo nelle città e nelle provincie”, una tavola rotonda con Alessandro Bellucci (Vicepresidente Naz.le Assoconcerti), Libero Cola, (vicepresidente P.E.R.), Carlo Parodi (Presidente Naz.le Assomusica), Oderso Rubini (dirigente Staff Assessore Cultura e Paesaggio Regione Emilia-Romagna), Andrea Spinelli (giornalista).

Alle ore 20.00 sulla Motonave Stradivari ci sarà la possibilità di partecipare a “Swinging the river”, la cena con musica e danza in navigazione sul Po (partenza ore 20.30 – rientro ore 23.30; ingresso a pagamento su prenotazione chiamando il 3355293930 oppure scrivendo a direzione [at] scorre [dot] it). Alle ore 21.00, invece, sul Palco Cantieri Pirodraga la sera continua in musica grazie alla serata a tema anni ’90 “La vita a 30 anni” (ingresso a pagamento, biglietti disponibili su Ticketone).

Il 15 settembre il festival riprenderà alle ore 6.45, presso l’Area River Passion, con l’evento “Lo scorrere liquido delle note sul Po”, il concerto di benvenuto all’alba della pianista e compositrice Giuseppina Torre, alle ore 8.00, inoltre, sarà possibile prendere parte alla colazione offerta dal Comune di Boretto (ingresso gratuito). Alle ore 17.30, sul Palco Cantieri Pirodraga si prosegue con “I fiori del male: i giovani, la speranza e la sfida del bene contro il male”, la conversazione tra il giornalista Simone Russo e l’ex magistrato Gherardo Colombo (ingresso gratuito con posti a sedere). La sera, alle ore 20.00, presso la Cattedrale sarà possibile visitare “A Po”, la mostra fotografica di Riccardo Varini, mentre, sempre a partire dalle ore 20.00, sulla Motonave Stradivari si potrà partecipare a “Reggae Night”, la cena con musica e danza in navigazione sul Po (partenza ore 20.30 – rientro ore 23.30; ingresso a pagamento su prenotazione chiamando il 3355293930 oppure scrivendo a direzione [at] scorre [dot] it). Il programma del 15 settembre si concluderà alle ore 21.00 sul Palco Cantieri Pirodraga con il concerto dell’Orchestra Arturo Toscanini Next (ingresso libero con posti a sedere).

Il 13, il 14 e il 15 settembre il pubblico di Scorre – Il Festival avrà la possibilità di salire sulla Motonave Stradivari per una crociera sul Po, con cena a bordo, musica dal vivo e danza (partenza alle ore 20.30 – ingresso a pagamento chiamando il 3355293930 oppure scrivendo a direzione [at] scorre [dot] it).

Il festival continuerà il 20 e il 21 settembre a Mesola (Ferrara)

Il 20 settembre alle ore 21.00 Piazza del Castello ospiterà un concerto di musica dal vivo, mentre, dalle ore 23.00 si potrà assistere a un incontro dialogo tra l’astrofisico Claudio Melioli e l’astrologo Giovanni Paolo Galeotti dove si parlerà di materia e credenze. Il 21 settembre invece ci sarà il concerto all'alba con la musica di Carlo “cialdo” Capelli al pianoforte. Al termine colazione offerta dal Comune di Mesola. Dal 17 settembre, presso la Sala Esposizione del Castello di Mesola si potrà visitare la mostra fotografica “A Po” di Riccardo Varini.

SCORRE – IL FESTIVAL si concluderà a Goro (Ferrara).

Il 21 settembre in Piazza Bruno Bordoni alle ore 21.00 si terrà uno spettacolo con musica dal vivo.

Infine, il 22 settembre, Piazza Bruno Bordoni ospiterà “Musica all’alba sul delta del Po”, con il concerto di benvenuto all’alba della pianista e compositrice Giuseppina Torre (inizio concerto ore 6.45). Durante la giornata sarà possibile raggiungere in barca la Sacca di Goro e visitare il suo patrimonio ittico (ingresso a pagamento).

SCORRE – IL FESTIVAL nasce con la volontà di valorizzare l’ingente patrimonio artistico, storico, architettonico, monumentale del territorio locale, modellato per millenni dalla potenza del fiume che attraversa la Pianura Padana, lasciando un'impronta indelebile sulla sua bellezza e sulla sua identità. Le scorse edizioni hanno visto sul palco artisti del calibro di Giusy Ferreri, Rosa Chemical con Chiamamifaro, PFM - Premiata Forneria Marconi, Dardust, Psicologi, Alice, Max Gazzè, China Moses, Noemi etc. e si sono distinte per tante iniziative culturali che hanno radunato migliaia di persone, provenienti anche dalle regioni limitrofe, nelle piazze della provincia.

