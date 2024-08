Riflettere sul 'disagio'

Da settembre 2024 "Rifiuto Radicale" ospita psicologi per parlare di disagio giovanile.

Gli Arcade Boyz, sul loro canale YouTube da 550.000 iscritti, raccontano a modo loro, la musica degli artisti più amati da ragazze e ragazzi. I video con le loro reaction dedicati soprattutto alle hit dei protagonisti della scena hip hop di casa nostra (ma non solo) divertono. E soprattutto, i loro video sono una bella occasione per capire canzoni che troppo spesso chi ha più vent'anni giudica senza averle mai ascoltate davvero.

Ma Fada e Barlow, gli Arcade Boyz, tra l'altro appena intervistati dal quotidiano La Stampa, non fanno solo questo. Spesso si esprimono senza peli sulla lingua su temi importanti come la depressione o la dipendenza dai social. Lo fanno a modo loro, a volte andando sopra le righe, senza mai però pretendere di avere facili soluzioni.

"Le nostre opinioni a volte sono un po' troppo 'granitiche', lo sappiamo, ma ascoltiamo anche le le vostre", dicono. E soprattutto i due streamer, che su YouTube e sui social sono davvero molto seguiti, non giustificano mai comportamenti violenti o autodistruttivi, quei comportamenti che a volte invece le canzoni delle star dell'hip hop celebrano. Più che altro, per poca fantasia. "I testi di tanti pezzi hip hop potremmo riassumerli con la frase 'piango sulla Lambo' ", riassumono scherzando.

Grazie ad un atteggiamento scanzonato ma niente affatto superficiale, in un modo o nell'altro, gli Arcade Boyz sono diventati una sorta di fratelli maggiori per tante ragazze e ragazzi. Per questo da settembre 2024 nel loro podcast Rifiuto Radicale ospiteranno alcuni psicologi, per parlare insieme dei troppi problemi di chi le segue.

Ad esempio, in questo video YouTube - https://bit.ly/3SLkj5s - raccontano di un ragazzo che ha cercato troppo insistentemente di contattarli tramite i social. Non aveva scritto direttamente agli Arcade Boyz: si era convinto che non avrebbero mai risposto, per cui ha tempestato di telefonate e messaggi tutti i loro partner e contatti sui social, creando un certo disagio. Non è stato un episodio di stalking, ma poteva sembrarlo e ha fatto capire Fada e Barlow come possa sentirsi chi ha problemi di questo tipo.

Più in generale, giovani e giovanissimi, sembrano spesso insicuri e hanno bisogno di punti di riferimento, anche online. Ecco perché in Rifiuto Radicale gli Arcade Boyz parleranno di disagio con chi si occupa di questi temi per professione. "Quelli in cui ospiteranno psicologi saranno live e video divertenti e non noiosi, come sempre per noi, ma importanti", spiegano gli Arcade Boyz. "Se avete voglia di scriverci per farci sapere cosa c'è che non va, fatelo. Come sempre, nel tempo, rispondiamo a tutti".

