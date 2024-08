Polizia locale di Turbigo: controlli stradali

Una decina di auto e mezzi controllati e una sanzione ad un automobilista che era alla guida pur essendogli già stata ritirata la patente. Controlli alla circolazione stradale da parte della Polizia locale di Turbigo.

Una decina di auto e mezzi controllati e una sanzione ad un automobilista che era alla guida pur essendogli già stata ritirata la patente. Controlli alla circolazione stradale da parte della Polizia locale di Turbigo. Così ecco che, proprio nelle scorse ore, il comandante Antonio Erbaio e gli agenti del comando di piazza Bonomi, hanno svolto appunto una serie di controlli lungo le principali arterie viabilistiche del paese. Prevenzione, monitoraggio e verifica di chi si trova al volante o a bordo di un'autovettura. E, come detto, in totale sono state una decina le vetture fermate, con una persona che è stata sanzionata, in quanto si è scoperto che aveva la patente già ritirata. Ma i servizi non si fermano qui, perché anche nei prossimi giorni e in maniera puntuale la Polizia locale proseguirà con altri posti di blocco in varie zone di Turbigo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!