Il CdA del 'Fiore che Ride'

Tre conferme e due new entry: rinnovato il consiglio d'amministrazione della Cooperativa Sociale 'Fiore che Ride', gestore dell'auditorium 'Paccagnini' di Castano.

Tre conferme e due new entry: rinnovato il consiglio d'amministrazione della Cooperativa Sociale 'Fiore che Ride', gestore dell'auditorium 'Paccagnini' di Castano. E così, come detto, ai riconfermati Nicoletta Romolo, Flavio Milan e Maurizio Croci, si aggiungono ora Graziano Dalla Valle e Luca Fusetti (quest'ultimo, negli scorsi anni, già assessore alla Cultura proprio a Castano). Più nello specifico, poi, presidente è di nuovo Nicoletta Romolo, rivoluta per acclamazione da tutto il gruppo, anche grazie agli importanti risultati ottenuti in questo primo triennio, che ha visto la Cooperativa aumentare le proposte e consolidare il progetto di gestione dello stesso auditorium. Progetto di inclusione sociale, fiore all'occhiello di tutto il territorio e per il quale si sta già lavorando alle nuove proposte per la stagione 2024/25 come il cinema, vincitore tra i progetti che hanno concorso al bilancio partecipato comunale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!