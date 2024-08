Regione Lombardia lancia una campagna informativa e di sensibilizzazione alla guida sicura per disincentivare la guida in stato di ebbrezza.

Regione Lombardia lancia una campagna informativa e di sensibilizzazione alla guida sicura per disincentivare la guida in stato di ebbrezza attraverso post sui social media, spot sul web e affissioni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Lo slogan della campagna "Un sorso può essere l'ultimo. Se bevi non guidare" e, in particolare il visual, intendono catturare l'attenzione dei ragazzi per portarli a riflettere sui pericoli della guida sotto l'influenza dell'alcol sottolineando come anche una piccola quantità di alcol possa compromettere le capacità alla guida e aumentare il rischio di incidenti gravi o mortali.

L'Italia è ai primi posti in Europa per il consumo di alcol pro-capite.

Questa abitudine ha preso ormai piede anche fra i giovanissimi, alcuni dei quali, non di rado, arrivano a bere fino ad ubriacarsi, con conseguente alterazione della personalità e deterioramento delle capacità cognitive. L'obiettivo è dunque far capire ai giovani che NON devono guidare dopo avere bevuto alcolici perché questo aumenta il rischio di commettere azioni che possono causare eventi tragici e spesso irreversibili.

