'Gruppi di Cammino': passeggiate di agosto

Non si fermano neanche in agosto i gruppi di cammino istituiti dall’Amministrazione comunale di Busto Arsizio nell’ambito del progetto di ATS Insubria.

Non si fermano neanche in agosto i gruppi di cammino istituiti dall’Amministrazione comunale di Busto Arsizio nell’ambito del progetto di ATS Insubria. Viste le temperature, cambiano i percorsi che si svolgeranno lungo quattro sentieri boschivi, ma non i giorni che sono sempre il martedì e il venerdì, con partenza alle 9 e alle 18.30.

IL PROGRAMMA

- Venerdì 2 agosto e martedì 20 agosto: anello di Samarate- ritrovo in via E. Toti 6 ter/via Ortigara.

- Martedì 6 agosto e venerdì 23 agosto: parco Alto Milanese – ritrovo in via G. Guinizelli 21.

- Venerdì 9 agosto e martedì 27 agosto: anello di Verghera – ritrovo in via Vesuvio 50.

- Martedì 13 agosto e venerdì 30 agosto: La Piana - ritrovo in via Canale 32.

Le camminate, guidate da un walking leader, hanno una durata di un’ora circa e si svolgono anche in caso di pioggia.

Anche chi non ha partecipato alle prime camminate potrà liberamente presentarsi nei giorni e negli orari indicati per unirsi al gruppo e compilare il modulo di iscrizione.

La partecipazione è gratuita, eccetto il costo della copertura assicurativa pari a 10 euro l’anno.

Per ulteriori informazioni basta rivolgersi all’Ufficio sport (tel. 0331/390357, sportbusto [at] comune [dot] bustoarsizio [dot] va [dot] it).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!