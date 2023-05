Busto Arsizio... di corsa

Due corse in una sera. Martedì 23 per le strade di Busto Arsizio si correranno la prima tappa del 23esimo 'Giro podistico del Varesotto' e il secondo Memorial Francesca Pirali.

Nell'ambito del calendario di Busto Città Europea dello Sport, martedì 23 maggio si terrà la ‘Serale di Busto Arsizio’ che racchiude due manifestazioni: la prima tappa del 23° giro podistico del Varesotto, corsa competitiva FIDAL, e il 2°Memorial Francesca Pirali, corsa non competitiva che vedrà parte del ricavato devoluto alla L.I.L.T. di Busto Arsizio.

Il ritrovo sarà dalle ore 19:30 in via Manara, la partenza sarà alle ore 20:30 per la corsa COMPETITIVA FIDAL, a seguire partirà la corsa NON COMPETITIVA. L'organizzazione è curata dall’associazione P&C, ‘Podismo e Cazzeggio’, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Ieri la presentazione a cura dell’assessore allo sport Maurizio Artusa: “Siamo contenti che la manifestazione apra il giro del varesotto, una vetrina di prestigio che abbiamo ottenuto grazie alla professionalità della società. Esorto i cittadini ad accogliere e a sostenere la manifestazione nonostante i piccoli disagi che la corsa comporterà sulla viabilità. Stiamo facendo la nostra parte per informare tutti i residenti sul percorso e non vogliamo che ci vadano di mezzo i volontari che ci daranno una mano a gestire la sicurezza, si tratta di avere pazienza per qualche minuto, lo sport vale qualche secondo di attesa lungo le strade”.

La competitiva FIDAL Amatori/Master prevede una quota di partecipazione di € 10,00 e sarà possibile iscriversi presso il negozio PU.MA SPORT di via Torino, 27 a Casorate Sempione (VA), tel. 0331 296 522, oppure sul sito https://join.endu.net/fee/78040

La manifestazione sarà aperta alle ore 19:30 dal ‘BIMBO GIRO’ per bambine/i nati dal 2017 e a seguire dal ‘MINI GIRO’ per ragazze/i nati dal 2010 al 2016.

Tutte le informazioni sull’evento agonistico sono disponibili sul sito del Giro del Varesotto www.atletica-casorate.it

Per la corsa non competitiva la quota di partecipazione è di € 5,00 e parte del ricavato sarà devoluto alla L.I.L.T di Busto Arsizio; sarà possibile iscriversi direttamente alla partenza della gara in via Manara a partire dalle ore 19:15.

