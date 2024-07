"Nicolò ti aspettiamo a Palazzo Lombardia"

“Ho il piacere di conoscerlo personalmente. Un ragazzo veramente serio, perbene, simpatico. Una persona pulita che si merita quello che è riuscito ad ottenere”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana commenta la medaglia d’oro conquistata dal varesino Nicolò Martinenghi alle Olimpiadi di Parigi. “Già tre anni fa a Tokyo – prosegue Fontana – Nicolò vinse una medaglia, non era d’oro ma di bronzo, ancora una volta ha dimostrato le proprie capacità, la propria forza, la propria determinazione, soprattutto perché il nuoto è uno sport molto molto ‘difficile’, con allenamenti duri e continui. Siamo molto orgogliosi di lui e lo aspettiamo a Palazzo Lombardia per festeggiare”.

