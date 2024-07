Parcheggio ospedale: anche con il telepass

L’accesso al parcheggio del nuovo ospedale di Legnano si potrà pagare anche con il Telepass: è l’opzione che sarà attivata da lunedì 29 luglio.

L’accesso al parcheggio del nuovo ospedale di Legnano si potrà pagare anche con il Telepass: è l’opzione che sarà attivata da lunedì 29 luglio e che andrà ad aggiungersi alle altre già in vigore (monete, banconote, carte di credito e di debito), con lo scopo di semplificare la vita all’utente e di snellire il traffico in entrata e in uscita dal polo sanitario legnanese di via Papa Giovanni Paolo II.

Già operativo nel parcheggio Matteotti/Gilardelli, il sistema di pagamento con Telepass si rivela, infatti, decisamente comodo perché evita all’utente di fermarsi alla colonnina per ritirare il biglietto, dato che la sbarra si alza automaticamente, non appena il mezzo si avvicina al varco d’ingresso. Attraverso la App dedicata, l’utente ha poi la possibilità di controllare le soste che ha effettuato e i relativi importi che gli vengono addebitati sul conto corrente.

Ovviamente chi non è cliente Telepass potrà continuare a pagare la sosta secondo la modalità consueta.

Dotato di 884 stalli di sosta a pagamento per autovetture, di cui 14 riservati a donne gravide, 48 per motocicli e 72 ad accesso libero riservati ai disabili, il parcheggio visitatori dell’ospedale nuovo ha totalizzato, lo scorso anno, 803.642 ingressi. Il trend è, tuttavia, in crescita e, a giudicare dai numeri di questi primi sette mesi, l’anno in corso si chiuderà probabilmente con poco meno di 1 milione di accessi.

Ecco le tariffe in vigore: il costo orario è pari ad 1 euro. Dalla terza ora di sosta in poi, il costo è di 50 centesimi ogni 30 minuti sosta, fino ad un massimo di 4 euro, se si parcheggia nella fascia oraria dalle 7 alle 20, e di 2 euro se si parcheggia nelle ore notturne (ossia dalle 20 alle 7). Sono esenti dal pagamento della sosta i pazienti oncologici, i dializzati, i pediatrici e i donatori di sangue, purché autorizzati dalla direzione ospedaliera, nonché gli accompagnatori di lungodegenti residenti nel Comune di Legnano.

Per utilizzatori non occasionali del parcheggio, esistono abbonamenti, richiedibili all’ufficio cassa: ubicato alla sinistra delle casse automatiche, quest’ultimo è aperto dalle ore 8: 30 alle ore 17: 00 dei giorni feriali.

Qui le tariffe:

• Mensile, con sosta massima di 2 ore al giorno: 20 €

• Mensile senza limite di orario: 50 €

• 10 ingressi fino a 3 ore al giorno: 15 €

• Settimanale (scade alla mezzanotte del settimo giorno dall’acquisto): 12 €

