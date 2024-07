'Fibroscan' in ospedale a Legnano

Un passo avanti significativo nella diagnosi e nel monitoraggio delle malattie epatiche è stato compiuto presso l'ospedale di Legnano con l'acquisizione del Fibroscan.

Un passo avanti significativo nella diagnosi e nel monitoraggio delle malattie epatiche è stato compiuto presso l'ospedale di Legnano con l'acquisizione del Fibroscan, un innovativo strumento che permette di valutare la fibrosi e la steatosi epatica (cosidetto “fegato grasso”) in modo non invasivo e con elevata accuratezza. Fino ad oggi, la biopsia epatica rappresentava il gold standard per la diagnosi della fibrosi epatica, una condizione patologica caratterizzata da un accumulo di tessuto cicatriziale nel fegato che può portare a cirrosi e insufficienza epatica. Tuttavia, la biopsia epatica è una procedura invasiva che non può essere eseguita frequentemente su tutti i pazienti. Il Fibroscan rivoluziona questo scenario offrendo un'alternativa non invasiva e altrettanto precisa. L'apparecchiatura utilizza ultrasuoni per generare un'onda elastica che attraversa il fegato. La propagazione di quest'onda è un indicatore diretto della rigidità del fegato, che a sua volta è correlata alla gravità della malattia epatica. “Un ulteriore vantaggio del Fibroscan è la sua capacità di valutare la steatosi epatica, oggi la causa più frequente della Cirrosi Epatica” cosi afferma la dottoressa Francesca Capelli, Responsabile della UOSD di Epatologia del Dipartimento di Area Medica. Il sistema CAP (Controlled Attenuation Parameter) integrato nel Fibroscan permette di quantificare la steatosi con elevata accuratezza, consentendo di iniziare le terapie corrette per evitare l’evoluzione in Cirrosi Epatica. "L'acquisizione del Fibroscan rappresenta un importante traguardo per la ASST Ovest Milanese", ha affermato il professor Antonino Mazzone, responsabile S.C. Medicina Generale di Legnano - "Questo strumento permette di offrire ai nostri pazienti una diagnosi più precisa e non invasiva delle malattie epatiche, favorendo un monitoraggio più efficace della progressione o della regressione della malattia in risposta al trattamento". “Ringrazio la Direzione Aziendale che ha permesso l’assunzione di giovani Medici Internisti; alcuni di essi stanno finendo la Scuola Avanzata di epatologia della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI), permettendo la creazione di un team progettato per migliorare le competenze e aggiornare le conoscenze”. L'esame Fibroscan è prenotabile su richiesta del Medico specialista o del Medico di Medicina Generale, presso i CUP della ASST Ovest Milanese.

