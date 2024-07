Cuggiono: ecco anche il 'Famila'

Aree della storica Centenari Zinelli di Cuggiono: in questi giorni sono in corso gli abbattimenti delle strutture per far posto ad un nuovo supermercato cittadino.

Se negli scorsi anni diverse aree della storica Centenari Zinelli (strada per Buscate/Castano Primo) avevano rivisto la ‘rinascita’ con l’ingresso di nuove imprese, l’ultimo lato della storica CZ Centenari Zinelli cuggionese, verso la ‘punta’, era ancora abbandonato. In questi giorni, però, sono in corso gli abbattimenti dell’area per far posto ad un nuovo supermercato cittadino. Come già tempo fa avevamo annunciato, arriva infatti un nuovo punto vendita della grande distribuzione. In questo caso sarà un ‘Famila’, una realtà con oltre 300 strutture sul territorio nazionale.

