Un nuovo don a Nosate. Dal prossimo settembre, infatti, in paese arriverà don Giuliano Veronese, dei Padri Oblati di Rho.

Anche in questo tempo, in cui le vocazioni sono ridotte e gli impegni pastorali sempre più pressanti, la Diocesi di Milano ha voluto venire incontro ai bisogni spirituali della comunità di Nosate. Dal prossimo settembre, infatti, arriverà in paese don Giuliano Veronese, dei Padri Oblati di Rho. Il suo impegno e la sua presenza saranno al servizio della comunità cittadina, ma anche dell’intera Comunità Pastorale in Binda. Un segno concreto di vicinanza, da parte dell’Arcivescovo Mario Delpini, che vuole testimoniare l’attenzione pastorale verso tutti i paesi della nostra zona.

