'The Little Three': giovani e famiglie al parco

Sabato 13 luglio dalle 18 alle 23 il parco Comerio di Busto Arsizio ospita l’evento dedicato a giovani e famiglie 'The Little Three', organizzato, a conclusione del progetto 'BA Trainspotting', da una rete di enti e associazioni di cui l'Amministrazione comunale di Busto è capofila. Sarà una festa per stare insieme, divertirsi e salutarsi, con tanta musica, street food, stand informativi dedicati ai più giovani.

