Moai in giro per Busto

Le quattro grandi sculture in vetroresina colorata sono state ricollocate dopo essere state esposte per 15 giorni in piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio.

Le quattro grandi sculture in vetroresina colorata, realizzate dagli street artist bustocchi Urbansolid Art e raffiguranti i Moai dell’Isola di Pasqua, sono state ricollocate dopo essere state esposte per 15 giorni in piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio. Le puoi ammirare in via Manara, all'ingresso del Palazzo Marliani Cicogna e all'ingresso del parco del Museo del Tessile. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale, in particolare dall'Assessorato alla Cultura guidato da Manuela Maffioli, è a cura dell’Associazione TraccePerLaMeta: un progetto di grande valenza culturale e sociale e di notevole impatto visivo, che è anche parte integrante di un percorso artistico sui temi della sostenibilità, che ha visto l’esposizione al Museo del Tessile e a palazzo Cicogna di due opere di Michelangelo Pistoletto (il Terzo Paradiso dedicato agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 e la Venere degli stracci realizzata con i tessuti di scarto delle aziende tessile locali) e Fiber4planet di Elena Rizzardi, la mostra di fiber art allestita alle Civiche Raccolte fino al 14 luglio. In occasione del finissage dell’installazione, gli artisti, Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani, faranno da guida a un percorso in sei tappe "Urban walking – A spasso in città con gli Urban Solid" sulle tracce delle loro opere presenti in città. L’appuntamento è per domenica 14 luglio con partenza alle ore 10.00 dal parco del Museo del Tessile: la partecipazione è libera e gratuita.

