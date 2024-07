Medaglie e premi per la SOI

Pioggia sì... ma di medaglie per gli atleti della SOI Inveruno ai Campionati Regionali Allievi di atletica leggera svoltisi a Chiuro, in provincia di Sondrio.

Pioggia sì... ma di medaglie per gli atleti della SOI Inveruno ai Campionati Regionali Allievi di atletica leggera svoltisi a Chiuro, in provincia di Sondrio, sabato 22 e domenica 23 giugno. Sesto posto, con tanto di Personal Best, per Margherita Cucchetti sui 400 mt il sabato e quarto posto sui 400 ostacoli la domenica, gara quest'ultima che la vedrà protagonista a Molfetta, a Bari, ai Campionati Italiani Allievi il prossimo 5 luglio, avendo ottenuto il tempo minimo per potervi partecipare. In quest’ultima specialità, accanto a Margherita partirà per la Puglia anche Lorenzo Garavaglia, anche lui protagonista nella gara dei 400 ostacoli a Molfetta. Gara di tutto rispetto per Filippo Ramponi che, con il nuovo Personal Best nonché record sociale, si prende il quinto posto negli 800 mt, a pochi decimi dal minimo che consentirebbe anche a lui di volare alla gara di Molfetta.

