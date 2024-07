Il problema esiste sempre. E, per essere affrontato nel modo più efficace possibile , esige mezzi adeguati.

Il problema esiste sempre. E, per essere affrontato nel modo più efficace possibile , esige mezzi adeguati. Per dichiarare guerra ai fenomeni di incuria posti in essere da ignoti, il Comune di Busto Garolfo ha deciso di provvedere all'acquisto di due fototrappole. Tutto questo "Considerato - specifica la determina - che sono frequenti, sul territorio comunale, fenomeni di inciviltà quali abbandono di rifiuti e danneggiamento di beni pubblici i quali comportano per il Comune di Busto Garolfo onerose spese per il ripristino". Da qui la necessità, "Per scongiurare ed eventualmente sanzionare tali comportamenti", di dotare il Comune di due nuove fototrappole mobili per le quali si spenderanno complessivamente poco più di 1200 euro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!