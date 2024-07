Prociv: presidio sul Villoresi

Per ora il venerdì sera, ma l’intenzione è quella di ampliare il servizio anche in altri momenti della settimana. Controllo e presenza lungo l’alzaia del canale Villoresi.

Per ora il venerdì sera, ma l’intenzione è quella di ampliare il servizio anche in altri momenti della settimana. Controllo e presenza lungo l’alzaia del canale Villoresi: è la nuova attività messa in campo dalla Protezione civile di Castano, in sinergia con la Polizia locale del comando cittadino. “Un’iniziativa nata per monitorare e tutelare sempre di più il nostro territorio – spiegano dalla stessa Prociv – Che cosa facciamo? Nello specifico, divisi in gruppi, presidiamo appunto i percorsi attorno il Villoresi, in particolare per prevenire atti di vandalismo e abbandono rifiuti, ma anche per la sicurezza dei cittadini”. Un impegno che si inserisce in una più vasta programmazione di controllo della città e che si aggiunge all'ulteriore servizio automunito svolto dallo stesso gruppo, sempre il venerdì (oltre a serate non programmate), nei comuni di Castano, Vanzaghello, Robecchetto e Nosate. “E in caso di necessità o situazioni di emergenza e criticità verrà, quindi, fatta l’apposita segnalazione alla Polizia locale o ai Carabinieri – concludono”.

