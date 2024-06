Ron Smoorenburg: da Hollywood a Legnano per Valerio

La forza della storia, dell'esempio e dei pensieri lasciati da Valerio, morto a 41 anni dopo un'inesorabile malattia, ha scosso anche il celebre attore e marzialista Ron Smoorenburg, che ha annunciato ieri sul suo profilo Facebook di avere ufficialmente aggiunto il nome di Valerio nel suo logo distintivo “Life is action”.

La forza della storia, dell'esempio e dei pensieri lasciati da Valerio, morto a 41 anni dopo un'inesorabile malattia, ha scosso anche il celebre attore e marzialista Ron Smoorenburg, che ha annunciato ieri sul suo profilo Facebook di avere ufficialmente aggiunto il nome di Valerio nel suo logo distintivo “Life is action”.

Tutti gli amanti di action movies conoscono Ron Smoorenburg come uno dei più grandi attori di arti marziali degli ultimi decenni, avendo partecipato ad oltre 150 film girati con colleghi del calibro di Van Damme, Steven Seagal, Ryan Gosling, Mickey Rourke, Scott Adkins, Jason Statham, ecc.: indimenticabile é il combattimento finale tra lui e Jackie Chan nel film “Senza nome e senza regole” (Who am I?) del 1998.

Fu proprio quel combattimento che Valerio e suo fratello Vincenzo videro insieme al cinema, quando erano giovani atleti agonisti di Taekwondo, a fare di Ron Smoorenburg il loro idolo.

Dopo 25 anni, nello scorso mese di ottobre, Vincenzo é riuscito a conoscere personalmente l'attore olandese e gli ha raccontato la storia di Valerio, invitandolo a Legnano, nella palestra dove il fratello ha sempre allenato, per un seminario in sua memoria.

Ron ha mantenuto la promessa ed é arrivato in Italia venerdì 14 giugno: a Malpensa, dopo 12 ore di volo, non ha chiesto di essere accompagnato in hotel o di poter mangiare qualcosa, ma di andare subito al cimitero Parco, dove riposa Valerio.

"Ho avuto il privilegio di incontrare una persona straordinaria", precisa Vincenzo Spinosa "talentuosa come poche altre nelle arti marziali, con un'umanità ed una sensibilità rarissime.

Quando gli ho raccontato la storia di Valerio, Ron non ha avuto dubbi ed ha accettato subito il mio invito a venire nella palestra delle Scuole Pascoli, dove Valerio ha praticato ed insegnato per quasi tutta la sua giovane vita, per condurre un seminario in sua memoria, per me e per tutti gli allievi di mio fratello.

E' stato un weekend di fortissime emozioni, in cui con Ron non abbiamo soltanto praticato Taekwondo, meditazione e “Recharge (il suo sistema di difesa personale), ma abbiamo anche scambiato importanti considerazioni sui valori irrinunciabili della vita, dell'amore e del tempo, quelli che Valerio ci ricorda ogni giorno di non trascurare e di mettere al centro delle nostre scelte.

Il logo identificativo di Ron, come marzialista e attore, é “Life is Action”, che per lui rappresenta una filosofia di vita ben precisa, quella di agire, di rialzarsi ad ogni duro colpo che la vita infligge e di andare avanti, perché abbiamo tutti una missione: vivere!

La storia, il coraggio e la forza di Valerio lo hanno profondamente scosso, al punto che da ieri, in quel logo che Ron diffonde in tutto il mondo, é stato aggiunto il nome di mio fratello, perché l'esempio che ha lasciato - cosí ha scritto sulla sua pagina Facebook - “é la forma più pura di ciò che Life is Action vuole realmente significare”.

Pertanto, come comunicato ieri con un video sul suo profilo Facebook e sul suo canale youtube, “Life is Action will be dedicated to honor the life of Valerio” (Life Is action sarà dedicato ad onorare la vita di Valerio) e da ieri il logo ufficiale di Ron sará "Life Is action in loving memory of Valerio Spinosa".

È stato un grandissimo riconoscimento al valore di Valerio, al coraggio e alla forza con cui - anche durante la malattia - non ha mai rinunciato a vivere e ad amare la vita, presentandosi in palestra per allenare i suoi allievi anche negli ultimi mesi prima di lasciarci, nonostante il fisico debilitato e le terapie devastanti.

Adesso le idee, i principi e i valori di mio fratello potranno continuare a correre sulle gambe dei suoi allievi e di moltissime altre persone".

