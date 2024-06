Roberto Ferrari: da 'Deejay' a Turbigo

È certamente uno dei pilastri di Radio Deejay. Un mix di simpatia, allegria, divertimento e coinvolgimento... Perché, alzi la mano, chi almeno una volta non ha ascoltato la sua trasmissione? E adesso ecco che lo potrete vedere e ascoltare dal vivo!

È certamente uno dei pilastri di Radio Deejay. Un mix di simpatia, allegria, divertimento e coinvolgimento... Perché, alzi la mano, chi almeno una volta non ha ascoltato la sua trasmissione? E adesso ecco che lo potrete vedere e, ovviamente, ascoltare dal vivo! Sì perché sabato 29 giugno, Roberto Ferrari sarà ospite a Turbigo, in occasione della 'Festa dello Sport'. L'appuntamento, allora, è dalle 22 in piazza Madonna della Luna, pronti a vivere una serata di musica e animazione.

