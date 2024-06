Antonelli, Pisu e Pieriboni: che ridere!

Estate all'insegna della comicità a Magnago. Si riderà, insomma, e "di gusto", perché in piazza San Michele ecco che si alterneranno per tre serate Margherita Antonelli, Max Pisu e Max Pieriboni, in occasione dell'appuntamento 'Cabaret sotto le stelle'.

Estate all'insegna della comicità a Magnago. Si riderà, insomma, e "di gusto", perché in piazza San Michele ecco che si alterneranno per tre serate Margherita Antonelli, Max Pisu e Max Pieriboni, in occasione dell'appuntamento 'Cabaret sotto le stelle'. Si comincerà, allora, sabato 29 giugno con Margherita Antonelli in 'Lezioni di Filo-Sofia' (torna l’inarrestabile Sofia, donna delle pulizie apparsa per la prima volta a Zelig nel 1997. La ritroviamo inseguita dalle iene televisive che le vogliono carpire qualche segreto dei vip dai quali va a lavorare: marito dirigente televisivo distratto e assente, moglie gallerista annoiata e snob, figli con nevrosi di tutti i generi e ospiti che ficcano il naso dappertutto. Oltre ad animali usati come surrogati affettivi, pubblicità invadenti, feusbuchiani notturni e sogni erotici in compagnia di Cannavacciulo. Sofia perlustra questo nostro mondo alla ricerca di qualcosa che risponda alla sua domanda: ”Ma perché complicarsi così la vita?”). Quindi, venerdì 5 luglio sarà la volta di Max Pisu con 'Affetti Instabili' (uno spettacolo in cui troviamo un Max Pisu multiforme che con la sua comicità svaria dal romantico all’ingenuo, a tratti diventa cinico, in altri, surreale. Gli affetti stabili sono quei rapporti affettivi consolidati con le persone che più ti sono vicino. La vita però ci insegna che lì, dietro l’angolo, in agguato, c’è sempre qualcuno o qualcosa che potrebbe minare questa stabilità: un amante? Un amico non troppo amico? Un congiunto non troppo congiunto? Un fidanzato non troppo fidanzato? In questo spettacolo ci rendiamo conto di come sia prezioso e allo stesso tempo difficile mantenere dei rapporti veri, quanto possano essere fragili gli affetti che consideriamo "stabili" e quanto poco ci voglia perché si rivelino "instabili". Personaggi normali e bizzarri allo stesso tempo, calati in situazioni quotidiane ma paradossali. Ma in fondo, a ben guardare, gli affetti instabili fanno parte di questi "tempi instabili" dove il mondo è un cantiere a cielo aperto in cui tutto cambia velocemente. E a noi non resta che osservare, con ironia, la trasformazione, immaginando quello che verrà). Infine, venerdì' 21 luglio ecco Max Pieriboni in 'Non solo come in Tv' (gigantesco cabaretista dai 1000 volti e travestimenti, monologhista, autore e attore, debutta televisivamente in Rai per poi passare a Colorado dove e'stato presente per ben otto stagioni per poi approdare a Comedy Central e Zelig. Ama esasperare e stravolgere la realtà coinvolgendo anche il pubblico con grande spontaneità e improvvisazione).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!