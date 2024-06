Lavori nel quartiere Oltrestazione

La prossima settimana si aprirà con lavori che impatteranno sulla viabilità nel quartiere Oltrestazione.

La prossima settimana si aprirà con lavori che impatteranno sulla viabilità nel quartiere Oltrestazione. Lunedì 17 giugno, infatti, cominceranno gli interventi a sostegno della mobilità sostenibile tra via Marco Polo e via Venegoni, che vedranno la realizzazione di un sopralzo in porfido nel primo tratto di via Marco Polo e il rifacimento del marciapiede che cinge lo spiazzo antistante la chiesa dei Santi Martiri, sempre con porfido, estendendo in questo modo il fondo che caratterizza lo spiazzo stesso. Per consentire questo intervento via Marco Polo sarà chiusa al traffico per tutta la giornata sino a metà luglio. I residenti potranno accedere da via Flora.

Sempre lunedì partiranno i lavori di carotaggio propedeutici all’intervento di estensione della rete del teleriscaldamento che comporteranno, nella fascia oraria 8.30 – 17.30, restringimenti di carreggiata e, quando necessario, il senso unico alternato nelle seguenti vie: via Ciro Menotti nel tratto compreso fra via Vignati e via della Pace; via della Pace, nel tratto compreso fra via Menotti e via Novara; via Novara nel tratto compreso fra le rotatorie all’incrocio con via della Pace e via Giovanni Paolo II. Per i veicoli che percorreranno via Novara non sarà possibile la svolta in via della Pace. Si prevede che i lavori terminino per venerdì 5 luglio.

