La banda... ferma mai!

Fermo mai. Anzi! Tra presente e futuro, infatti, non c'è e non ci sarà davvero tempo di annoiarsi con il complesso bandistico musicale 'La Cittadina' di Turbigo. E, allora, pronti a vivere assieme i prossimi mesi ed anche anni con una serie di idee, proposte e iniziative che, come si dice, sapranno conquistare proprio tutti. "Il primo passo importante ha riguardato la firma della convenzione con il Comune, che a oggi una durata di tre anni, dandoci così la possibilità di una migliore programmazione e organizzazione - spiega Alessandro Tanzini, direttore della banda - Per quanto riguarda, poi, alcuni dei principali momenti sui quali ci stiamo concentrando e ci concentreremo: dopo il concerto d'estate dello scorso 9 giugno, che ha riscosso un ottimo successo, a settembre si comincerà la preparazione in vista della tradizionale appuntamento natalizio. Mentre per il 2025, stiamo valutando di promuovere un evento musicale e storico in collaborazione con l'Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859. Ancora, l'anno prossimo cadrà il 100° anniversario della nascita del nostro fondatore Ugo Tanzini, quindi realizzeremo un'iniziativa per celebrare questa importante ricorrenza". Insomma, non resta che tenere d'occhio il calendario delle iniziative, perché come detto queste sono solo alcune, ma molte altre ce ne saranno. "E ovviamente aspettiamo tutti, per essere protagonisti assieme a noi - conclude Tanzini".

