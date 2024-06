Con la stagione estiva, torna anche quest’anno la rassegna “Curiosando in Città” che propone percorsi guidati dedicati alla cittadinanza (adulti e famiglie) per (ri)scoprire alcuni aspetti di Busto Arsizio, tra storia, arte, curiosità e tradizioni.

Con la stagione estiva, torna anche quest’anno la rassegna “Curiosando in Città” che propone percorsi guidati dedicati alla cittadinanza (adulti e famiglie) per (ri)scoprire alcuni aspetti di Busto Arsizio, tra storia, arte, curiosità e tradizioni.

Quattro gli appuntamenti in programma, progettati e realizzati a cura del Servizio di Didattica Museale e Territoriale, che si svolgeranno nel mese di giugno e luglio e che permetteranno di passeggiare o pedalare per le vie di Busto Arsizio per conoscere punti di interesse più o meno noti, accompagnati da una guida.

Quest’anno saranno valorizzati, in particolare, due anniversari importanti, a cui sono dedicati due percorsi: 160 anni dall’elevazione di Busto Arsizio a “Città” e i 110 anni dalla nascita di Richino Castiglioni, architetto e artista bustocco.

Un altro itinerario, proposto in due date (di cui una dedicata alle famiglie con ragazzi, prevista per il 15 giugno) ripercorrerà nel centro città il percorso del tram che una volta collegava Busto a Milano, alla scoperta di luoghi, curiosità, personaggi e golose tradizioni legati a questo vecchio mezzo di trasporto.

Nel dettaglio: sabato 15 giugno, ore 10 – 11.30

Percorso a piedi per famiglie con ragazzi 9 – 13 anni

C’era una volta ul Gamba de legn… Lo sapevate che una volta a Busto Arsizio passava il tram? Ripercorriamo le sue tappe principali nel centro città e andiamo alla scoperta di luoghi, curiosità e personaggi legati a questo mezzo di trasporto, ormai scomparso… non mancherà una sosta golosa!

Il percorso sarà arricchito da immagini fotografiche di repertorio, a partire dalle quali sarà possibile ricostruire la fisionomia della Busto di una volta. Ritrovo: parco del Museo del Tessile (via Volta 6).

Si ricorda che ogni ragazzo dovrà essere accompagnato da un adulto che dovrà essere presente per l'intera durata del percorso.

