Voto a Vanzaghello: uno per uno, le preferenze

Come sono andati i singoli candidati delle due liste 'in corsa' alle elezioni di Vanzaghello? Quante preferenze hanno preso? Eccoli, allora, uno per uno.

Come sono andati i singoli candidati delle due liste 'in corsa' alle elezioni di Vanzaghello? Quante preferenze hanno preso? Eccoli, allora, uno per uno. ARCONTE GATTI SINDACO - Anna Maria Fiore 33, Emanuele Gatti 158, Adelia Gementi 65, Simona Giudici 82, Doris Giugliano 242, Matteo Angelo Pericoli 22, Carlo Perotta 55, Christian Verri 16, Salvatore Vetere 31, Claudio Zara 69, Edoardo Zara 242 e Luca Zecchin 65. INSIEME PER VANZAGHELLO - Gian Battista Gualdoni 165, Elettra Degli Angeli 11, Maria Chiara Galli 25, Giuseppina Geviti 29, Alessandra Giani 104, Alessandra Pavani 9, Valeria Prandoni 11, Caterina Torretta 38, Valeria Zocchi 32, Danilo Montagnana 55, Francesco Schiavo 34 e Tiziano Franco Torretta 21.

