Gatti e la sua lista si riconfermano con 1682 voti

1682 voti: è con il 61,84% che Arconte Gatti e la sua squadra si sono riconfermati alla guida di Vanzaghello.

1682 voti: è con il 61,84% che Arconte Gatti e la sua squadra si sono riconfermati alla guida di Vanzaghello. Un risultato certamente importante, come ci ha tenuto a sottolineare lo stesso primo cittadino appena dopo l'esito ufficiale delle urne. E, adesso, allora si continuerà a percorrere il percorso tracciato in questi cinque anni, lavorando per il presente e il futuro del paese. L'altra lista 'in corsa' ('Insieme per Vanzaghello') con il candidato Rino Giani hanno preso 1038 preferenze (38,16%).

