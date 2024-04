Le associazioni sportive del territorio, con il patrocinio del Comune di Magnago, propongono 'Sport in Gioco 2024'. Dal 28 marzo scorso e per tutto il mese di aprile, allora, ecco appunto una serie di eventi sportivi ad animare il paese. Tornei di tennis, gare di atletica, minivolley e taekwondo e tanti altri giochi saranno gli indiscussi protagonisti, fino all'appuntamento conclusivo, il primo maggio, ossia la 'Family Color Run', aperta a tutti.

