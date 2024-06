Gli artisti del '900 che hanno lavorato al Sacro Monte

Sabato 15 e sabato 22 giugno al Sacro Monte di Varese vi aspettano due momenti di visita per conoscere alcuni artisti che, durante il Novecento, fecero parte di una stagione di rinnovamento artistico e religioso del borgo di Santa Maria del Monte. Le proposte sono organizzate da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, e sono volte a raccontare e promuovere i temi dell’arte sacra contemporanea. Protagonisti saranno quegli artisti che, nel corso del XX secolo hanno interpretato il messaggio della Chiesa, lasciandone traccia anche al Sacro Monte.

